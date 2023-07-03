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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

26.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال النصف الأول بنمو 48%

صدى البلد

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 26 ألفا و953 حسابا جديدا للمستثمرين خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها "ديوا" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" و"سالك" و"إمباور" و"تعليم" و"الأنصاري" للخدمات المالية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق بيانات سوق دبي المالي سجل عدد الحسابات الجديدة نمواً كبيراً بنسبة قاربت 48 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 18 ألفا و204 حسابات جديدة خلال النصف الأول من 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4246 حساباً جديداً في يونيو الماضي و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" - وفق البيانات - على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 6532 حسابا، ثم "الرمز كابيتال" بواقع 4760 حساباً، ثم "بي اتش ام كابيتال" بنحو 3870 حساباً يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 3010 حسابات، و"الدولية للأوراق المالية" 2285 حساباً، و"المشرق للأوراق المالية" 1808 حسابات.

وجاءت "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" في المركز الثامن بنحو 838 حساباً، ثم "أبوظبي التجاري للأوراق المالية" بنحو 684 حساباً و"أرقام للأوراق المالية" 615 حساباً و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" 537 حساباً، و"أتش أس بي سي الشرق الأوسط" 415 حساباً و"الشارقة الإسلامي للخدمات المالية" 398 حساباً و"شروق للأسهم والسندات" 313 حساباً و"الأنصاري للخدمات المالية" 262 حساباً.

من ناحية أخري، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 1.74 مليون صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري، على عدد 50.8 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 92.8 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.4 في المائة أو ما يعادل 18.03 مليار درهم، ثم "بي اتش ام كابيتال" بحصة 15.1 في المائة توازي 14.05 مليار درهم، وثالثاً "أرقام سيكيورتيز" بنحو 11.2 مليار درهم أو ما نسبته 12.11 في المائة، و"الإمارات دبي الوطني" 7.86 مليار درهم و"الرمز كابيتال" 6.4 مليار درهم، و"أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 5.98 مليار درهم، و"اكس كيوب – صانع سوق" 5.3 مليار درهم، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" 2.62 مليار درهم.

الأنصاري للخدمات المالية البيانات الحسابات استحوذت المجموعة المالية هيرميس النصف الأول من العام الجاري

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