مدفيديف: مستعدون للتوصل إلى "تسوية معقولة" شرط أخذ مصالح روسيا في الاعتبار

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، استعداد بلاده للتوصل إلى "تسوية معقولة"؛ للخروج من الأزمة الدولية الحالية، بشرط أخذ مصالح روسيا في الاعتبار.



وقال مدفيديف- وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الاثنين/- "نحن مستعدون للبحث عن حلول وسط معقولة، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا، ولكن مع فهم عدد من النقاط الأساسية".



وأضاف أن "مصالح روسيا يجب أن تؤخذ في الاعتبار إلى أقصى حد، ولا ينبغي أن يكون هناك المزيد من المناهضين لروسيا، وإلا فإن كل شيء سينتهي بشكل سيء للغاية عاجلا أم آجلا".