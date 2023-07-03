حرص الدولة على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يتصدر الصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

أبرزت صحف القاهرة تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة في مختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية، موضحا أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

وقال معيط "إننا حريصون على دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين، بما يساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة في الأسواق المحلية، ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان، على نحو يسهم في الحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للسلع والخدمات".

الإفراج عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بـ32 مليار دولار

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ميكنة المنظومة الجمركية تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحقيق هدفنا الاستراتيجي بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى حماية الأسواق من دخول أي سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

فيما قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل على نحو يسهم في سرعة الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.

وأشار إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "الأهرام".. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن شركات توزيع الكهرباء ستبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوصيل التيار الكهربائي لنحو 3 ملايين أسرة جديدة على مستوى الجمهورية، خلال العام المالي الجديد.

وقال شاكر إن شركات توزيع الكهرباء التسع ستبدأ خلال الأسبوع الحالي إجراءات تركيب 3 ملايين عداد جديد مسبق الدفع، إضافة إلى نحو 1.5 مليون عداد ذكي، مشيرا إلى حرص الوزارة على تشجيع التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أنه تم تركيب 15.5 مليون عداد مسبق الدفع حتى الآن بالشبكة القومية للكهرباء، منها 213 ألف عداد ذكي، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب نحو مليون عداد ذكي خلال عامين، بينما سيتم تغيير العدادات العادية بأخرى مسبقة الدفع، ومزودة بوسيلة اتصال لـ19 مليون عداد خلال 4 سنوات.

وأكد أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ برنامج متطور لتحديث البنية التحتية لخدمات الكهرباء، لتعمل بكفاءة عالية وأمان أكبر، طبقا للمعايير والمواصفات الدولية.. وتابع الوزير أن المشروعات التي تنفذها الوزارة تستهدف في الأساس دعم التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمهمات الشبكة الكهربائية، مما أدى إلى فتح السوق العربية والإفريقية أمام المُصنع المصري.

وتأتي هذه التصريحات بعد تقرير شامل تلقاه وزير الكهرباء من المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور خالد الدستاوي نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، حول البرنامج الزمني لتركيب العدادات مسبقة الدفع بدلا من العدادات العادية.

وقال المهندس جابر دسوقي إنه من المستهدف استبدال عدادات مسبقة الدفع بالعدادات الميكانيكية؛ ليصل المستهدف تركيبه من العدادات مسبقة الدفع إلى 3 ملايين عداد خلال (2023-2024).

وأشار الدكتور خالد الدستاوي إلى أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تركيب نحو 15.5 مليون عداد مسبق، وأن هذه العدادات تحقق العديد من المزايا، منها تحقيق سيولة مالية لشركات الكهرباء نتيجة الدفع المسبق بقيمة الشحن، بما يسهم في زيادة قدراتها على التطوير، وتأمين التغذية الكهربائية، وتوفير الأمان للمشترك، لعدم الاحتياج لدخول أي شخص منزله.

وألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على إعلان وزير النقل كامل الوزير، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 15 عربة درجة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر؛ ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري إلى 785 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية و286 عربة درجة ثالثة مكيفة) على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات من المجر على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وقال الوزير إن الصفقة إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كل الإمكانات، مشيرا إلى أن الصفقة تسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل حيث إن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة للركاب.

وتأتي الصفقة في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة "جانز مافاج" المجرية لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عربة سكة حديد، إضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد 50 عربة بوفيه جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة؛ ليصل إجمالي العربات إلى 1350 عربة، والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.

كما أن صفقة الـ1350 عربة جديدة تتكون من 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة) يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.