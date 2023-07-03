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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حيلة سحرية عشان توفر مساحة في موبايلك

حيلة سحرية عشان توفر
حيلة سحرية عشان توفر مساحة في موبايلك

في عصرنا الحالي، أصبح الهاتف المحمول جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ويعتمد العديد منا على التطبيقات المختلفة لتسهيل حياتنا وتسلية أنفسنا. ومع ذلك، فإن بعض التطبيقات التي قد تكون موجودة على هواتفنا قد تكون غير ضرورية ويمكن الاستغناء عنها.

تعد تجربة المستخدم من العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرار المستخدمين بشأن الحفاظ على التطبيقات المثبتة على هواتفهم، حيث تتأثر تجربة المستخدم بالعديد من العوامل التي تشمل ولكن لا تقتصر على: سرعة التطبيق، وجودة الواجهة، وجودة الخدمات المقدمة والتحديثات الدورية.

تحت هذا الإطار، يمكن الاستغناء عن بعض التطبيقات التي لا توفر القيمة المضافة المطلوبة، ويمكن الاستفادة من المساحة الإضافية الناتجة عن إزالتها لتوفير مساحة تخزين إضافية على الهاتف. بما أن التطبيقات المناسبة قد تختلف من شخص لآخر، إلا أن هناك بعض التطبيقات التي يمكن الاستغناء عنها بشكل عام، ومنها:

1. التطبيقات الغير مستخدمة: يمكن البحث عن التطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة طويلة وإزالتها لتوفير مساحة إضافية على الهاتف.

2. التطبيقات الألعاب: إذا كنت لا تلعب الألعاب بشكل متكرر، يمكن الاستغناء عن التطبيقات المتعلقة بالألعاب لتوفير مساحة إضافية.

3. التطبيقات المتعلقة بالترفيه: إذا كنت لا تستخدم التطبيقات المخصصة للترفيه، مثل تطبيقات الموسيقى أو تطبيقات الأفلام والمسلسلات، فيمكن الاستغناء عنها.

4. التطبيقات المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية: إذا كنت لا تستخدم التطبيقات المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية، يمكن الاستغناء عنها.

5. التطبيقات التي تتضمن إعلانات كثيرة: قد تكون بعض التطبيقات تحتوي على إعلانات كثيرة ومزعجة، ويسبب ذلك انزعاجًا للمستخدمين، لذلك يمكن الاستغناء عنها.

في النهاية، يجبأن يأخذ المستخدمون وقتًا لمراجعة التطبيقات التي يستخدمونها وتحديد تلك التي لا توفر القيمة المطلوبة، والتي يمكن الاستغناء عنها. وبهذه الطريقة، يمكن تحسين تجربة المستخدم وتوفير مساحة تخزين إضافية على الهاتف.

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