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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطبيقات لا يمكنك الاستغناء عنها في حياتك اليومية.. التحميل مجاني

تطبيقات لا يمكنك
تطبيقات لا يمكنك الاستغناء عنها في حياتك اليومية..التحميل مج

في عالمنا الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، أصبح الهاتف الجوال جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث يستخدم الكثيرون الهواتف الذكية للاتصال بالأصدقاء والعائلة وللتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وللعمل والتعلم والترفيه. لذلك، يجب أن تكون هناك بعض التطبيقات الأساسية التي يجب أن تكون موجودة في جوالك، والتي يمكن أن تساعدك في إنجاز مهامك اليومية بشكل أفضل وأسرع. 

 

فيما يلي بعض التطبيقات التي يجب أن تكون موجودة في هاتفك:

 

1- تطبيقات التواصل الاجتماعي: تطبيقات مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر وسناب شات وواتساب تساعدك على التواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء بسهولة، ومشاركة الصور والفيديوهات والرسائل النصية والصوتية.

2- تطبيقات البريد الإلكتروني: تطبيقات مثل جيميل وياهو وآيكلاود تساعدك على إدارة بريدك الإلكتروني بشكل فعال، وإرسال واستلام الرسائل الهامة.

3- تطبيقات الخرائط والتنقل: تطبيقات مثل جوجل مابس وويز ومابي تساعدك على العثور على المواقع والأماكن المختلفة بسهولة، وتوفر لك خيارات الطريق المختلفة والوقت المتوقع للوصول.

4- تطبيقات التخزين السحابي: تطبيقات مثل دروب بوكس وجوجل درايف وأمازون كلاود درايف تساعدك على تخزين الصور والفيديوهات والملفات الهامة على الإنترنت، والوصول إليها من أي مكان وأي جهاز.

5- تطبيقات الصحة واللياقة البدنية: تطبيقات مثل MyFitnessPal وGoogle Fit وSamsung Health تساعدك على تتبع نشاطك البدني والغذائي، وتقديم نصائح وتوجيهات لتحسين صحتك ولياقتك البدنية.

6- تطبيقات الأخبار والمعلومات: تطبيقات مثل Flipboard وFeedly وPocket تساعدك على الحصول على أحدث الأخبار والمعلومات من مصادر مختلفة، وتوفر لك خيارات الاشتراك في المواضيع والمصادر المفضلة لديك.

بشكلعام، هذه بعض التطبيقات الأساسية التي يجب أن تكون موجودة في هاتفك، والتي يمكن أن تساعدك في إنجاز مهامك اليومية بشكل أفضل وأسرع. ومن المهم أن تحرص على تحديث هذه التطبيقات بشكل دوري، للحصول على أحدث المزايا والتحسينات التي تساعد على تحسين تجربتك الاستخدامية والإنتاجية.

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