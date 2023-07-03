استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 27 جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على جنين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

ونشرت الخارجية الفلسطينية، على موقعها الإلكتروني، بيانا عاجلا جاء فيه :" تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عدوان الاحتلال الهمجي على شعبنا في جنين ومخيمها، وتحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه من جرائم ضد المواطنين المدنيين العزل، بما في ذلك استهداف سيارات الاسعاف والطواقم والمراكز الصحية وحرمانها من اسعاف الجرحى، واستهداف المساجد والمنازل وتدمير البنى التحتية".

وتابع: "ترى الوزارة أن هذا العدوان يندرج في اطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية في التعامل مع شعبنا الأعزل وقضيته العادلة بديلاً للحلول السياسية للصراع، وخلط متواصل للأوراق والأولويات هروبا من دفع استحقاقات السلام".