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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمل نفسه محصّل كهرباء ونصب على أهالي ساقلته .. شوف حيلته الشيطانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن أهالي قرية الجلاوية بمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، من ضبط عامل نظافة بشركة قطاع خاص، في بداية الثلاثينيات من العُمر أثناء النصب على المواطنین بإدعائه أنه محصل من شركة الكھرباء، وتحصیل فواتیر الكھرباء منھم دون وجه حق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود بلاغًا من عدد من أهالي قرية الجلاوية دائرة المركز، يفيد بتمكنهم من ضبط ثلاثيني يدعي أنه محصل كهرباء.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال كل من:" محمود ا م- 30 سنة- عامل، وطـه ع ا- 47 سنة- عامل، وعلاء ح م- 32 سنة- عامل- ویقیمون بذات الناحیة"، قرروا بتمكنھم بمساعدة الأھالي من ضبط المدعو (الورداني ا م- 32 سنة- عامل نظافة بشركة قطاع خاص والمسند إلیها أعمال النظافة والمقاولات بشركة مصر العلیا لتوزیع الكھرباء- ویقیم بناحیة أولاد نصیر).

وذلك أثناء محاولته النصب علیهم وعلى أھالي القریة بزعم أنه محصل تابع لشركة الكھرباء؛ لتحصیل فواتیر الكھرباء، وبمواجھة المتھم إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد الحصول على مبالغ مالیة من الأهالي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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