حملة لمتابعة أعمال البناء المخالفة للقانون بأحياء مدينة العريش

كلف اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، أعضاء الضبطية القضائية للقيام بالمرور الميداني داخل أحياء العاصمة ، لمتابعة الأعمال ورصد مخالفات البناء ، والحرص علي ممتلكات الدولة وإزالة التعديات عليها ، في إطار تكليفات اللواء الدكتور مجمد عبدالفضيل شوشة المحافظ .



٧ حالات مخالفة :



وقد أسفر المرور عن وجود سبعة حالات مباني بالمخالفة للقانون، ثلاثة منها بمنطقة خدمات عاطف السادات بالمخالفه لقانون المباني.. حيث لا توجد رخصة مباني وتم أيقاف الاعمال وإزالة الاعمده الخرسانيه فورا .

كما تم وقف عملبة بناء سور بشارع أسيوط محيط قسم ثالث العريش ، وتم أزالة السور قبل البدء في العمل .

وتم أيقاف الاعمال في إنشاء أعمده وحوائط دور تاني بمنطقة سمير أميس سابقا

وحاله أخري تم وقف أعمال دور تاني منطقة خدمات الزهور بجوار مسجد السلف الصالح.

وحاله أخري منطقة خدمات الفواخريه عباره عن شدة خشب سقف دور أول، وقد تم أيقاف الاعمال ، و مصادرة الخشب المستخدم في أعمال البناء وسوف تتخذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفه .



ويهيب رئيس المدينه ، بالمواطنين بالالتزام بقوانين البناء الحديث، وعدم الشروع في إقامة اي مباني سواء أسوار أو منازل دون الرجوع للادارة الهندسية بالمجلس والحصول على التصريح بالأعمال طبقا للقانون .



