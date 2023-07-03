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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خلال عملية جنين

جنين
جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة أحد جنوده، جراء انفجار قنبلة يدوية خلال عملية جنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه بموقع "تويتر" "أصيب جندي بجروح طفيفة قبل قليل نتيجة شظايا قنبلة يدوية خلال الأعمال العسكرية في مخيم جنين حيث تم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وأكد استمرار الاشتباكات في جنين، نافيًا استهداف مسرح الحرية في جنين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قرر نشر منظومة القبة الحديدية على حدود لبنان وقطاع غزة تحسبا لإطلاق صواريخ من هناك.

وقالت صحيفة "معاريف" إن جيش الاحتلال يستعد لإمكانية رد فعل الفصائل الفلسطينية في غزة ولبنان، كعلامة على التضامن مع جنين ومخيمها.

وأضافت: "تم نشر بطاريات القبة الحديدية"، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يجري استعدادات لتصعيد واسع النطاق وهجمات فلسطينية على أهداف في الضفة الغربية.

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