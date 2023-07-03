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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤسس حملة تمرد يكشف لـ"صدى البلد" كواليس بيان 3 يوليو

محمود بدر،مؤسس تمرد
محمود بدر،مؤسس تمرد وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

كشف محمود بدر ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسس حملة تمرد عن كواليس بيان 3 يوليو عام 2013.

وأضاف بدر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : جاء اتصال لى من المتحدث العسكرى يطلب منى لقاء القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى ذلك الوقت، حيث كان الفريق أول عبد الفتاح السيسى يستمع ويناقش ويتحدث بكل صراحة ، وعرض الوضع الإستراتيجى بكل صراحة وكان حريص جدا على أنه يعرض على كل ممثلى القوى الوطنية ماذا حدث خلال الفترة الماضية ، وكيف حاولت القوات المسلحة ألا تصل إلى هذه اللحظة ، وكيف حاولت القوات المسلحة أن تجمع الشمل ، وكان حريص على كيفية الحفاظ على الدولة المصرية والشعب المصرى خلال الفترة القادمة.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسس حملة تمرد: وقال لى اللواء محمد العصار انهم سيوجهوا دعوة لجماعة الاخوان لحضور الإجتماع ، ولكننى اعترضت بشدة لأن الشعب سيقف ضدنا ، وحاول إقناعى من خلال الدكتور محمد البرادعى ، إلا أن الدكتور البرادعى قال لى ان الاخوان لن يعترفوا بشرعية هذا الإجتماع ، وبالتالى لن يأتوا ، وحتى اذا اتوا فلن يفرضوا علينا أى رؤية غير مقتنعين بها.

واستطرد :وبالفعل كانت هناك مكالمة تليفونية وصلت إلى نصف ساعة بين اللواء محمد العصار ومحمد سعد الكتاتنى ، إلا انهم رفضوا تماما حضور الإجتماع .

وقال:وبدأنا الإجتماع وكان هناك أكثر من إقتراح ، وكان من بينهم إقتراح لحزب النور بتشكيل وفد للقاء الرئيس المعزول محمد مرسى ، لكننا رفضنا هذا الاقتراح تماما ، وقمنا ببناء جزء من الرد على أن جماعة الإخوان لن تحضر الإجتماع ، خاصة وأنهم أصدروا بيان رسمى بأنهم لا يعترفوا بشرعية هذا الإجتماع من الأساس ولا نؤمن به.

وتابع:ثم طرح اقتراح اخر وهو فكرة الإستفتاء وكانت لدينا وجهة نظر تختلف مع الإستفتاء ، وتناقشنا فيه وأبدينا أسباب رفضه ، وكان الاختيار تم على أساس فكرة إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا لفترة إنتقالية ، كما أن ما تم الإتفاق عليه هو ما توافقت عليه كل القوى الوطنية.

واختتم تصريحاته قائلا أن يوم 3 يوليو يعتبر واحد من أهم أيام حياتى على المستوى الوطنى وليس على المستوى الشخصى فقط ، وسيذكر هذا اليوم فى تاريخ البلد ، كما أننى أرى أنه لولا 3 يوليو ما كانت نجحت 30 يونيو ، لأن 3 يوليو هو القرار الذى نقل حياة المصريين ونفذ إرادة المصريين والقرار الذى جعل قائد القوات المسلحة المصرية يقول أنهم لن ينفذوا إلا الذى يريده المصريون ، وأننا سنواجه أى ضغوط فى سبيل تحقيق إرادة المصريين ، ويقول للأمريكان أن إرادة المصريين خط أحمر وستنفذ.

محمود بدر بيان 3 يوليو عام 2013 حملة تمرد الفريق أول عبد الفتاح السيسى اللواء محمد العصار

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