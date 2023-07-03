رغم التوترات مع الصين.. وفد من الكونجرس الأمريكي يصل إلى تايوان

أعلنت وزارة خارجية تايوان، عن وصول وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزب الجمهوري إلى الجزيرة اليوم الاثنين في زيارة تستغرق 5 أيام.

وحسب وكالة “نوفوستي”ذكرت الوزارة أن زيارة وفد من أعضاء لجنة البحث الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو الكونجرس كيفين هيرن ستستمر في الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري.

وأضافت أن جدول أعمال الزيارة يضم لقاءات مع رئيسة تايوان تساي إينج وين ووزير الخارجية جوزيف وو ومسؤولين كبار آخرين، بالإضافة إلى زيارة عدد من مراكز الفكر لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات بين تايبيه وواشنطن.

وقد زاد الوضع حول تايوان توترًا بين الصين وأمريكا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أغسطس الماضي.

ودانت الصين التي تعتبر تايوان منطقة صينية، زيارة بيلوسي، معتبرة إياها دعمًا أمريكيًا للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

وبالتزامن مع الزيارة، تبدأ تايوان اليوم الاثنين، مناورات صاروخية بالذخيرة الحية لمدة يومين، قبل أكبر مناورات عسكرية سنوية، حيث تكثف الجزيرة استعداداتها ضد الصين.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تأتي مناورات إطلاق الصواريخ في محافظة بينجتونج الجنوبية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تايبيه وبكين توترًا متزايدًا، حيث أجرت الصين تدريبات عسكرية كبيرة حول الجزيرة في العام الماضي.

وكان آخر هذه التدريبات في أبريل، عندما قامت بكين بمحاكاة ضربات مستهدفة على تايوان وتطويق الجزيرة. كما أفادت وسائل إعلام رسمية عن قيام عشرات الطائرات بـ "حصار جوي".