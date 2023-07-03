عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم التوترات مع الصين.. وفد من الكونجرس الأمريكي يصل إلى تايوان

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أعلنت وزارة خارجية تايوان، عن وصول وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزب الجمهوري إلى الجزيرة اليوم الاثنين في زيارة تستغرق 5 أيام.

وحسب وكالة “نوفوستي”ذكرت الوزارة أن زيارة وفد من أعضاء لجنة البحث الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو الكونجرس كيفين هيرن ستستمر في الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري.

وأضافت أن جدول أعمال الزيارة يضم لقاءات مع رئيسة تايوان تساي إينج وين ووزير الخارجية جوزيف وو ومسؤولين كبار آخرين، بالإضافة إلى زيارة عدد من مراكز الفكر لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات بين تايبيه وواشنطن.

وقد زاد الوضع حول تايوان توترًا بين الصين وأمريكا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أغسطس الماضي. 

ودانت الصين التي تعتبر تايوان منطقة صينية، زيارة بيلوسي، معتبرة إياها دعمًا أمريكيًا للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

وبالتزامن مع الزيارة، تبدأ تايوان اليوم الاثنين، مناورات صاروخية بالذخيرة الحية لمدة يومين، قبل أكبر مناورات عسكرية سنوية، حيث تكثف الجزيرة استعداداتها ضد الصين.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تأتي مناورات إطلاق الصواريخ في محافظة بينجتونج الجنوبية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تايبيه وبكين توترًا متزايدًا، حيث أجرت الصين تدريبات عسكرية كبيرة حول الجزيرة في العام الماضي.

وكان آخر هذه التدريبات في أبريل، عندما قامت بكين بمحاكاة ضربات مستهدفة على تايوان وتطويق الجزيرة. كما أفادت وسائل إعلام رسمية عن قيام عشرات الطائرات بـ "حصار جوي".

تايوان الكونجرس الأمريكي الحزب الجمهوري زيارة أعضاء الكونجرس الأمريكي أعضاء الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 / 7 / 2023

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023 .. لطلاب الثانوية العامة توقعات قبول الكليات للشعبتين

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تستعرض فرصها المتاحة في أسوان والإسكندرية

رغم التوترات مع الصين.. وفد من الكونجرس الأمريكي يصل إلى تايوان

بـ10 جنيهات.. انخفاض أسعار الأرز في هذا الموعد بسبب المعروض والشعير

مقتل عنصر إطفاء وإحراق 297 سيارة في احتجاجات فرنسا

عودة حجاج البعثات والقرعة اليوم على متن 14 رحلة جوية لـ مصر للطيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني |شاهد

بعد وفاة لاعب كمال الأجسام چو لندنر.. علامات خطيرة للسكتة القلبية

بلاش تدخله البيت نهائيا.. تحذير من تناول اللانشون المباع بالأسواق لسبب خطير

بينهما 26 عاما وأنجبا 5 أطفال.. أمريكيان يثيران الجدل بشأن حياتهما

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ