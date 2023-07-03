انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات وسط الصعيد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مشروعات وسط الصعيد والتي تضم محافظتي الوادي الجديد وأسيوط .

وأوضح الانفوجراف ان الدولة اولت اهتمامًا بالغًا بدعم الاحتياجات التنموية بإقليم وسط الصعيد، نظرًا لموقع محافظة أسيوط الذي يتوسط مدن شمال وجنوب الصعيد، والموقع الحدودي لمحافظة الوادي الجديد.



وتابع ان الدولة توجهت بمشروعات نوعية استغلالاً لموقع محافظة أسيوط، حيث تم إنشاء مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، كأكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، بهدف توفير تكلفة نقل البنزين من معامل التكرير بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمدن الصعيد، ليتم إمداد أهالي الصعيد بالبنزين من أسيوط مباشرة، بما يسهم في توفير متطلبات التنمية.





كما كان لمحافظة الوادي الجديد نصيب الأسد من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، لتعويض نقص الخدمات بالمناطق الحدودية خلال العهود الماضية، حيث استفاد أكثر من 30 تجمعًا سكنيًا في الوادي الجديد من مشروعات المبادرة الأهم في تاريخ مصر.