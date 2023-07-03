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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخان وإصابات.. الصور الأولى لانفجار مبني في طوكيو.. شاهد

صدى البلد

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن انفجارا  وقع في مبنى بوسط طوكيو، اليوم الاثنين، ما أدى إلى تناثر الحطام في تقاطع مروري وتصاعد الدخان في الهواء، ووردت تقارير عن إصابة أربعة أشخاص.

وأعلنت الشرطة اليابانية، اليوم الاثنين، إن دوي انفجار سُمع، وشُوهد تصاعد دخان من مبنى في منطقة "شيمباشي"، في العاصمة طوكيو.


وذكرت الشرطة - وفقا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو)- أن "ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحادث"، مضيفة أنه "لا يوجد أحد في حالة خطرة".
وأشارت إلى أن شاهد عيان أجرى مكالمة طوارئ للشرطة، وأن الحريق اندلع في الطابق الثاني من المبنى.
ويقع الموقع في منطقة مليئة بالمطاعم والشركات، على بعد حوالي 300 متر غرب محطة سكك حديد "شيمباشي".

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