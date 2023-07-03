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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط الإضطرابات.. تحذير شديد اللهجة من إيران إلي فرنسا.. ما السبب؟

صدى البلد

حذر ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الحكومة الفرنسية من التبعات السياسية والقانونية لسياساتها الداعمة والمضيفة للإرهابيين وقتلة المواطنين والمسؤولين الإيرانيين.

وقال كنعاني : "ساسة فرنسا بدلا من تصحيح أخطائهم السابقة في دعم قتلة الشعب الإيراني، والتركيز على إيجاد حلول جذرية للمشاكل والأزمات الداخلية العميقة للبلاد، وتصحيح المعاملة التمييزية والعنصرية التي يتعرض لها المواطنون الفرنسيون، فتحوا بابًا أمام عقد ملتقيات للإرهابيين، الذين تعرضوا لفضيحة في ألبانيا أخيرًا، وأحدثت هذه الأحداث صدى واسعًا في جميع أنحاء العالم".

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واضاف المتحدث بغسم الخارجية الإيرانية أن "الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم وحشية في بلادهم لن يتوانوا عن خيانتهم لحماهم الأجانب والقيام بأعمال شريرة، حيث أن حماة الإرهابيين لن يتمكنوا من وقفهم فحسب، بل لن يكونوا في مأمن من أعمالهم الشريرة".


ونصح كنعاني الحكومة الفرنسية بالاهتمام برغبات الشعب الفرنسي بدلا من دعم مثل هذه الجماعات الإرهابية، التي تسعى لإثارة الرعب والفوضى في المشهد الداخلي للدول الأخرى، مشيرا إلي أن السلوك المزدوج في التعامل مع الإرهاب لن يغيب أبدا عن أعين الشعب الإيراني والمفكرين الأحرار في العالم.
 

 

 

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