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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. لا تتجاهلها..علامات تدل علي تلف تيل الفرامل.. إطارات Uptis الخالية من الهواء تحصل على 50 براءة اختراع

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم السوق المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين المصريين ومنهم فئة الشباب ، وبالتالي يوجد بالسوق المصري باقة متنوعة من هذه الطرازات بمختلف فئاتها ، ومن ضمنها فئة السيارات الكوبيه التي تتميز بتصميم جذاب ومتميز .

أنظمة التحكم في فرامل السيارة هي المسئولة أولا عن حماية السائق الركاب، ومن الضروري أن يتم متابعة صيانة فرامل السيارة بشكل دوري ولا يجب إهمالها ، لأن ذلك يؤثر علي سلامة من هم بداخل السيارة إذا تم تعرضهم لموقف صعب يحتاج إلى الفرامل علي الطرق السريعة .

كشفت شركة ألفا روميو الإيطالية عن أطلاق نسخة جديدة من سياراتها ألفا روميو Quadrifoglio ، وتم إنتاج نسختين من السيارة الإيطالية الجديدة وهم Giulia ، وStelvio ، ويتميز الإصدارين بتصميم عصري وجذاب .

ستصدر شركة السيارات الألمانية مرسيدس سياراتها الأخيرة من G 500، والتي سينتهي بها إنتاج تلك المجموعة من سيارات مرسيدس ، وتم اطلاق اسم مرسيدس  G 500  Final Edition والتي تحتوي علي محرك 8 سلندر .

أعلنت شركة ميشلان للإطارات الشهيرة عن إمكانية إنتاجها لإطارات جديدة خالية من الهواء، لتعمل بدل الإطارات التقليدية التي تحتوي علي هواء، ومن هنا قامت شركة ميشلان بتقديم إطارات جديدة كليا لا تحتوي علي هواء .

تعرض الهولندي  ديلانو فان هوف سائق فريق "إم بي موتورسبورت"  لحادث علي  مضمار سبا-فرانكورشان البلجيكي، ويبلغ فان هوف من العمر 18 عاما.

أعلن عن سيارة كيا تيلورايد الجديدة موديل 2024 ، حيث تنتمي تيلورايد الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم تقديمها بالأسواق لمنافسة هيونداي باليسايد.

فيات 500c علامات تدل علي تلف تيل الفرامل تلف تيل الفرامل ألفا روميو Quadrifoglio مرسيدس G-500 إطارات Uptis مضمار سبا-فرانكورشان كيا تيلورايد الـ SUV

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