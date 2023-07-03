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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال رفع الاشغالات وغلق المحال والكافيهات المخالفة بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة مفاجئة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بشوارع مدينة طنطا، تم خلالها رفع الاشغالات المتعدية على حرم الطريق، وإغلاق الورش والمحال المخالفة لمواعيد الغلق الواردة في قرار اللواء وزير التنمية المحلية.

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وفي ذات السياق، وجه المحافظ بغلق الكافيهات لتعديها على الطريق العام وتعطيل الحركة المرورية، كما وجه إدارة المرور بالتعامل مع السيارات المخالفة لقواعد وتعليمات المرور من السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحملات التفتيشية اليومية لضبط الشارع والتعامل الفوري مع المخالفين، حيث حررت الوحدات المحلية ١٤٠ محضر ومخالفة لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق واشغال الطريق وعدم النظافة.

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وشملت الجولة تفقد شوارع سكة المحلة، الجلاء، الجانبية، السيد البدوي، شارع المديرية، سعد الدين، قطيني، شارع الحلو، حسن رضوان والبحر .

رافق المحافظ، خلال جولته الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

ادارة المرو إشغالات التعامل الفوري التنمية المحلية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الحملات التفتيشية الدكتور طارق رحمي الساعات الأولى

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