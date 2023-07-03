مش هكمّل معاكم| نجم المغرب يضع الزمالك في أزمة بعد إصابة مصطفى شلبي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن مواصلة المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الزمالك والمعار إليه من نادي أسوان غيابه عن المران.

وأشار المصدر إلى انقطاع اللاعب عن التدريبات منذ عودة الفريق الأبيض للتدريبات، عقب مباراة غزل المحلة في الدوري المصري ، وتغيب عن مران السبت قبل أن يؤكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن اللاعب غاب بسبب عدم العودة من بلاده بسبب قضاء إجازة عيد الأضحى.



وأكمل المصدر حديثه أن اللاعب غاب عن مران الأمس الاحد أيضا، ولم يرد على مكالمات الجهاز الإداري في الفريق الأبيض خلال الساعات الماضية قبل أن يبلغهم بعدم الحضور.

وأكد المصدر أن اللاعب أبلغ مسؤولي القلعة البيضاء أنه لن يعود، لأن عقد إعارته مع الزمالك انتهى يوم 30 يونيو، وبالتالي فهو لن يعود لأنه يبحث عن عرض له، خاصة وأن الزمالك قرر عدم تفعيل بند الشراء من أسوان.

ويسعي مسؤولو نادي الزمالك لإقناع اللاعب بالعودة واستكمال المباريات المقبلة مع الزمالك، خاصة وأن الفريق بحاجة لوجوده بعد إصابة مصطفى شلبي.

وكان الزمالك حصل على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من أسوان، مقابل 5 ملايين جنيه، مع وضع بند نية الشراء مقابل 10 ملايين جنيه، إلا أن الزمالك قرر عدم تفعيل العقد.