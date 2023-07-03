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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يعلن القبض على 6 من قيادات داعش

صدى البلد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عن القبض على 6 إرهابيين خطرين في محافظة نينوي.


وأشارت إلى أن" الإرهابيين شاركوا في مقاتلة الأجهزة الأمنية والاعتداء على المواطنين، وينتمون إلى ما يسمى بـ (لواء المعسكرات العامة وفرقة اليرموك و أيسر الأسرى و فرقة ذات الصواري و جيش دابق)، ومقابل انتمائهم لهذه المسميات الإرهابية كانوا يتقاضون مبالغ مالية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية .

وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد.

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وذلك  للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" في أعقاب القضاء على التنظيم، الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق.


وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.

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