بسبب الاحتجاجات .. بيان عاجل من روسيا لمواطنيها في فرنسا

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام محلية أن روسيا توصي رعاياها بعدم زيارة المناطق الساخنة “مناطق الإحتجاجات” في فرنسا.



وتصدى نحو 45 ألف شرطي إلى الاحتجاجات في الشوارع مع وحدات النخبة المتخصصة وعربات مدرعة وطائرات هليكوبتر لتعزيز الأمن في أكبر ثلاث مدن وهي باريس وليون ومارسيليا.

وكان الوضع أكثر هدوءا من الليالي الأربع السابقة على الرغم من وجود بعض التوتر في وسط باريس واشتباكات متفرقة في مدن مرسيليا ونيس وستراسبورج.

وكانت الاحتجاجات الأكثر صعوبة في مرسيليا حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري شغب وخاضت اشتباكات مع شبان في محيط وسط المدينة في ساعة متأخرة من الليل.