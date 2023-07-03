وكيل طاقة البرلمان: بيان 3 يوليو أنهى مخططات الفوضى للتنظيم الإرهابي

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اليوم تحل الذكرى العاشرة ليوم من أهم الأيام في تاريخ مصر الحديث وهو يوم 3 يوليو عام 2013، مشيرًا إلى إنه في ذلك اليوم انتصرت إرادة المصريين بإزاحة الجماعة الارهابية من حكم مصر.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن هذا اليوم شهد استجابة القوات المسلحة لرغبة ملايين المصريين الذين تواجدوا في الميادين والشوارع للمطالبة باسقاط حكم الإخوان، الذين أرادوا اخنطاف الدولة المصرية وتغيير هويتها.

وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن التنظيم الارهابي استمر على مدار عام كامل في ارهاب المصريين والانتقال من فشل إلى فشل في كافة الملفات، بالاضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المخططات الخارجية التي سعت لتفسيم الدولة المصرية.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن بيان 3 يوليو الذي القاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائم العام للقوات المسلحة آنذاك بعد اجتماع مع القوى الوطنية والدينية والشبابية، والذي شمل خارطة طريق واضحة ومحددة، أنهى كافة مخططات الفوضى للتنظيم الإرهابي.