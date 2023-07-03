رقمنة 11,300 كتاب بدار الكتب والوثائق القومية



تعتبر منصة تراث مصر الرقمية من أهم الانجازات المشتركة بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا تحت إشراف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المعلومات ووزارة الثقافة تحت اشراف وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى.



واتخذت المنصة الكثير من الخطوات الجادة والهامة ومنها على الانتهاء من تنفيذ اعمال استخراج البيانات الوصفية لمحتوى مرقمن لدى دار الكتب والوثائق القومية بإجمالى (11,300) كتاب.





الجدير بالذكر أنه كان قد تم توقيع بروتوكول بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة فى 2019 بشأن تنفيذ مشروع بوابة المحتوى الثقافى الرقمى المصرى.



وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد عقد اجتماعا مؤخرا مع الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، لمتابعة مستجدات أعمال مشروع إنشاء منصة تراث مصر الرقمية لإتاحة كافة أنواع المحتوى الثقافى المصرى لمستخدمى الانترنت من أجل الحفاظ على الريادة الثقافية لمصر والحفاظ على تراثها، ونشر الثقافة المصرية الغنية لكافة شعوب العالم.



