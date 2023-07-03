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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تطلق سفينة أبحاث ذكية مزودة بتكنولوجيا التوأمة الرقمية

صدى البلد

  غادرت سفينة أبحاث ذكية تحمل اسم "هايتون 1" من مقاطعة شاندونج في شرقي الصين، لتنطلق في رحلتها الأولى بعد تطويرها فى جامعة هاربين للهندسة وهي مجهزة بتكنولوجيا التوأمة الرقمية، حيث ستقوم بسلسلة من الاختبارات على طول الطريق.


وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم/ الاثنين/ إن السفينة "هايتون 1" أو (دلفين 1)، التي يبلغ طولها 25 متراً،أطلق عليها اسم الدلفين، الذي يعتبر حيواناً يتميز بذكاء عالٍ، ويُعرف بقدراته البصرية والسمعية الاستثنائية مشيرة إلى أنها مزودة بأحدث التكنولوجيات مثل ليدار 128 قناة 2 ميل بحري، ونظام رؤية بانورامي بالأشعة تحت الحمراء بزاوية 360 درجة، ونظام التعرف على الإشارات الصوتية حيث من شأن هذه الميزات المتقدمة أن تُمكن السفينة من تعقب أهداف صغيرة على ارتفاع نصف متر فوق الماء ضمن مسافة ميلين بحريين.


وأضافت أن السفينة حققت مزايا التحكم عن بعد والملاحة المستقلة بمساعدة نظام التوأمة الرقمية التي مكنت الباحثين أيضاً لمراقبة حالة محرك السفينة، ونظام الدفع، ونظام الملاحة لافتة إلى كونها تعد مختبر بحري متنقل لتطوير وتحديث الأنظمة والمعدات الذكية للسفن الصينية.


يذكر أن التوائم الرقمية هي تقنية حديثة تسمح بإنشاء نسخ رقمية طبق الأصل من أي كائن وتمكن المستخدمين من تحسين عمل الأجهزة المختلفة وتفادى الأضرار قبل حدوثها.

 

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