مصادرة دقيق بلدي مدعم وتحرير محاضر تموينية ببنى سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف بالاشتراك مع إدارة تموين الواسطى حملة تمكنت خلالها من ضبط تجميع 150كجم دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، والتصرف في كمية من الدقيق المخصص للمخابز البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما قامت الحملة بتحرير 21 محضرًا لمخالفات تموينية أخرى شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة الادوات المستخدمة، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين... وغيرها، وذلك خلال حملة مكثفة نفذتها إدارة تموين الواسطى بقريتي الميمون وقمن العروس، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.

وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى من تنفيذ الإزالة في المهد لعدة حالات تعد بالبناء المخالف، على الأراضي الزراعية بعددٍ من قرى المركز، وحالة أخرى أملاك وحدة محلية ميدوم بالحومة مخصصة لهيئة الأبنية التعليمية.