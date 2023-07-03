موجز السوشيال| بيع لاعب سموحة لنادي أوروبي مقابل ٢٤ مليون جنيه.. وشريف مدكور يطمئن محبيه على حالته الصحية

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتقال لاعب بفريق كرة القدم مقابل مبلغ كبير، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

لاعب سموحة إلى أوروبا

وكتب: “سموحة يبيع لاعب كرة قدم لنادي اوربي كبير لم يسبق له الشراء من ناد مصري نظير ٢٤ مليون جنيه تقريبا”.

ويذكر أنه قد أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة باللاعب إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي.

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن مصير اللاعب أحمد بلحاج مع نادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “الزمالك يستقر على عدم شراء عقد أحمد بلحاج من أسوان ورحيله بنهاية الإعارة”.

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تطورات حالته الصحية بعدما أعلن عن إصابته بكورونا بعد عودته من الحج.

وكتب رداً على شائعات تدهور حالته: "ايه الهبل اللي مكتوب ده موقع ضايع جالي كورونا ودي حاجة عادية ومتوقعة وانا في بيتي باخذ أدوية وكله تمام ولا في حاجة خطيرة ولا طلبت دعاء من حد”.