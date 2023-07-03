صرخة غضب مرعبة بصبغة إسلامية| تعرف على سياسة الشغب الفرنسية المتصاعدة منذ 2005

لا يمكن لأي دولة واعية أن تتهاون في تحليل ما يحدث على أراضيها من أحداث جسيمة، كما يحدث في فرنسا، بدون أن يكون هناك تحليل وافٍ وشامل للظاهرة وأسبابها ودوافعها، بعيدًا عن التعامل الأمنى العنيف، وبالطبع أصبح الجميع مدركا أن ما يحدث في فرنسا ما هو إلا إرهاصات لحدث ضخم قد ينفجر في أي لحظة، وصرخة غضب لواقع مرير يحتاج دراسة وعلاجًا، وهذا ما أطلقت عليه صحيفة بوليتيكو الأمريكية عند تحليلها للحدث بـ"سياسة الشغب الفرنسية".

تلك السياسة التي تشبه في أحداثها "ثورة الجياع"، ولكنها ليست بنفس الدوافع بتلك الثورة، ولكن بالطبع التشابه واضح من حيث عشوائية التظاهرات وما يصاحبها من أعمال نهب وتخريب شامل، وحرق السيارات، بل ووصل الأمر إلى عمليات استهداف كل ما ينسب إلى الدولة، ووصل الأمر إلى استهداف المسئولين، وهو ما حدث مع رئيس إحدى البلديات الفرنسية، وهنا نرصد تفاصيل تحليل للأحداث نشرته الصحيفة الأمريكية، وفقا لمعلومات ورؤية لمراسل صحفي لباريس لمدة 25 عاما.

تمرد بلا أهداف وصرخة غضب

هذا إلى حد كبير تمرد بلا أهداف، صرخة غضب، ورفض فوضوي للحكومة؛ وعمل من أعمال حرب العصابات بأمر كبير؛ وكأنها مسابقة في تدمير الأداء، ولكن عند تحليل تلك الأحداث فعليك الحذر من أولئك الذين يقدمون شرحًا بسيطًا لأعمال الشغب التي انفجرت في ضواحي متعددة الأعراق في جميع أنحاء فرنسا، فهذه، في معظمها، ليست أعمال شغب سياسية - على الرغم من أنها متأثرة بالسياسات المنقسمة بشدة في فرنسا وسوف تؤججها بشكل خطير.

وبالتأكيد التحليل السطحي للأحداث لا ولن يساهم في القضاء عليها، ومنع تكرارها، وعلاج جذورها، بل وقد يؤدي إلى استخدام أساليب علاج قد تزيد من اشتعالها، وتعمق أسبابها داخل المجتمع الفرنسي، وتخلق أجيالا أخرى محملة بشعور وآراء تجاة هذا المجتمع قد يحدث تكرارا لتلك الظاهرة بشكل أكثر وأعمق، وحينها قد لا يكون هناك وقتا للتحليل، وقد يكون العلاج أكثر ألما من الوقت الحالي.

صغار لديهم إحساس بالهُوية الإسلامية

وعن طبيعة أعمال الشغب، تقول الصحيفة الأمريكية، إنها ليست أعمال شغب دينية، ولكن قد يكون لدى العديد من مثيري الشغب الصغار إحساس بالهوية الإسلامية المحاصرة، لكنهم مدفوعون بالغضب وليس دينهم، وكذلك فلا يمكن أن نصفها بأنها أعمال شغب عرقية بالمعنى الحرفي، فالغالبية العظمى من الملايين من السكان الذين يعملون بجد في الضواحي المختلطة عرقيا والتي تحيط بالمدن الفرنسية ليست متورطة في تلك الأحداث، وهم معظمهم من نفس الجنس والعرق لمثيري الشغب.

بل وبالنظر بعمق إلى تفاصيل الأحداث نجد أن هؤلاء السكان هم الضحايا الرئيسيون لتدمير السيارات والحافلات وقطارات الترام والمدارس والمكتبات والمتاجر والمراكز الاجتماعية التي بدأت بعد مقتل صبي يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص شرطي مرور في نانتير، غرب باريس، الثلاثاء الماضي، فقد بدأ الآباء والكبار الآخرون الآن (متأخرًا) في محاولة احتواء هذا الانفجار في العنف من قبل الشباب والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

أعمال شغب مناهضة لفرنسا ومن قام بها فرنسيون

وعن هوية الشغب ومن يقوم به، نجد أنه إلى حد ما، تلك الأعمال مناهضة لفرنسا، ولكنهم أيضًا، جزئيًا، فرنسيون، واللافت للنظر بقوة أن المظالم تنتقل إلى الشوارع في فرنسا بسرعة أكبر منها في البلدان الأخرى، واقتربت أسوأ تجاوزات حركة السترات الصفراء الإقليمية في العام 2018-2019 من العنف الأعمى مما رأيناه في الأسبوع الماضي، والخلاصة أن أعمال الشغب بالتأكيد مناهضة للشرطة ومعارضة للسلطة.

ومن المرجح أن يتم توقيف الشبان من أصل أفريقي وشمال أفريقي من قبل الشرطة الفرنسية أكثر من الشبان البيض، وبالنظر إلى الماضي نجد أنه قُتل 17 شخصًا ، معظمهم من أصل أفريقي أو شمال أفريقي، بالرصاص في الأشهر الثمانية عشر الماضية بعد رفضهم الانصياع لأوامر الشرطة بوقف سياراتهم، ورغم استمرار الانفجار الكبير الأخير في الضواحي، لمدة ثلاثة أسابيع في أكتوبر ونوفمبر 2005. يظهر الثوران الجديد بعض علامات التراجع بعد ستة أيام فقط، لكنه تجاوز بالفعل حدودًا جديدة.

مختلفة عن 2005.. وحديث عن تورط سياسي

وحين مقارنة تلك الأحداث عن السابقة، نجد أن أعمال الشغب عام 2005 اقتصرت على الضواحي نفسها، ووقعت هجمات على المباني والمواصلات العامة لكن لم يكن هناك سوى القليل من المواجهة المباشرة مع الشرطة، ولم يكن هناك تقريبا نهب وسلب، ولكن في الأحداث الحالية، تعرضت الشرطة لهجوم بالألعاب النارية والزجاجات الحارقة والبنادق، وتم مداهمة المحلات التجارية ومراكز التسوق، فبالفعل اخترقت أعمال الشغب الحاجز غير المرئي بين الضواحي الداخلية والمدن الفرنسية المزدهرة - على الرغم من أن الهجوم المهدّد على الشانزليزيه في باريس ليلة السبت لم يأتِ إلا قليلاً.

ويبدو أن النهب الانتهازي في الغالب من عمل الصغار، وكان العنف الأكثر استهدافًا - بما في ذلك هجوم بسيارة مشتعلة على منزل رئيس بلدية في ضواحي جنوب باريس ليلة السبت - أكثر تنظيماً وسياسياً بشكل أكثر غموضاً، فهناك تقارير مقنعة عن تورط حركة الكتلة السوداء اليسارية المتطرفة ، ومعظمها من البيض ، والتي حاولت إقامة روابط مع شباب الضواحي في السنوات الأخيرة.

إنذار خطير قد يغير مسار فرنسا السياسي

ولكن الاختلاف الكبير الآخر والخطير مع 2005 هو الخلفية السياسية الوطنية لتلك الأحداث، فقبل ثمانية عشر عامًا، كانت فرنسا دولة تهيمن عليها الأحزاب التقليدية لليمين الوسط ويسار الوسط، ولم يشجع أي من السياسيين البارزين أعمال الشغب، سوى قلة هم الذين سعوا إلى الاستفادة منهم من خلال الإشارة إلى أن فرنسا واجهت حربًا أهلية عرقية أو دينية.

ولكن الآن تنقسم السياسة الفرنسية بثلاث طرق بين اليسار الراديكالي، والوسط الإصلاحي المشوش للرئيس إيمانويل ماكرون، واليمين المتشدد والمتطرف الذي يفكر بمصطلحات عنصرية صريحة، وقد أثار الزعيم اليساري المتشدد جان لوك ميلينشون وبعض أقرب حلفائه غضب حتى السياسيين اليساريين الآخرين برفضهم إدانة أعمال الشغب، وحتى أعمال النهب، وقال ميلينشون : "أنا لا أدعو إلى الهدوء، أنا أطالب بالعدالة"، وتلك المقولة تأتي على الرغم من حقيقة أن الشرطي الذي أطلق النار لسبب غير مفهوم على ناهيل البالغ من العمر 17 عامًا يوم الثلاثاء الماضي ، قد وجهت إليه بالفعل تهمة القتل.

اليمين المتطرف على النقيض من اليسار المتشدد

في غضون ذلك، يضغط اليمين المتطرف القوي ولكن المنقسم على ماكرون لقمع مثيري الشغب بعنف (على الرغم من حقيقة أن وفاة أخرى ، مهما كانت عرضية ، يمكن أن ترسل أعمال الشغب إلى بُعد جديد لا يمكن السيطرة عليه)، فأغلب المراهقين في الشوارع فرنسيون وليسوا مهاجرين، ومع ذلك، فقد تحدث منافس مارين لوبان، إريك زمور - الذي ترددت أصداؤه في افتتاحيات صحيفة لو فيجارو اليمينية الأكثر حرصًا في العادة - عن "حرب" مع " الجيوب الأجنبية في وسطنا".

فهذه اللغة التحريضية ليست جديدة، وعادة ما يرفض لوبان وزيمور وآخرون الاعتراف بأن الضواحي متعددة الأعراق تضم ملايين الأشخاص الذين يعملون بجد - معظمهم من مواليد فرنسا - والذين بدونهم لا تستطيع المدن المزدهرة البقاء على قيد الحياة، كما أنهم يرفضون الاعتراف بالأدلة الجوهرية على الوحشية والتمييز العنصري من قبل الشرطة الفرنسية في عملهم المعترف به الناكر في الضواحي.

جيل جديد يدعو للتأمل .. كيف نقضى على الشك

وهنا دعوة للتأمل بعمق في الأزمة، وذلك بالنظر إلى أن الفتى الذي قُتل بالرصاص في نانتير لم يكن قد ولد بعد في وقت أعمال الشغب عام 2005، وهو ما يدل أنه نشأ جيل جديد من الشباب في السنوات الثماني عشرة الماضية في حالة من الشك أو الاعتقاد بأن الكثير من بقية فرنسا لن يقبلهم أبدًا كفرنسيين، وسينظر العديد من هؤلاء الفرنسيين إلى أحداث الأسبوع الماضي وسيتم تأكيد أو تعميق تحيزاتهم ومخاوفهم.

وسوف تنحسر أعمال الشغب في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ القرار المناسب، فقد تم بالفعل إنفاق أكثر من 4 مليارات يورو لتحسين الحياة في الضواحي في العقدين الماضيين، وسيتم العثور على المزيد لمحاولة عكس اتجاه طقوس إيذاء النفس التي حدثت الأسبوع الماضي، ولكن من الصعب رؤية ما يمكن أن يعكس دوامة الشك وسوء الفهم والرفض والخوف.