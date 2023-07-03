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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: بيان 3 يوليو أثلج صدور المصريين.. والسيسي أنقذ البلد من الفوضى

30 يونيو
30 يونيو

أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن ذكرى 3 يوليو ستظل ذكرى خالدة في وجدان المصريين، ففي هذا اليوم تم إنقاذ الدولة المصرية من فوضى عارمة، مضيفا: "لولا تدخل القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكانت البلاد في طريق لن تعود منه بالفوضى والضياع".

وقال النائب عمرو القطامي، في بيان له، إن 3 يوليو هو يوم انتصار للإرادة المصرية التي كانت تسعى لاستعادة الدولة المصرية وهويتها، لافتا إلى أنه بعد هذا اليوم قطعت الدولة أشواطا كثيرة من أجل النهوض بمختلف القطاعات وتحسين حياة المواطن المصري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بيان 3 يوليو أنقذ الدولة المصرية من مخطط الفوضى الذي كانت تسعى إليه جماعة الإخوان من خلال استخدامها العنف ضد المواطنين الذي طالبوا برحيلها من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وكذلك الحفاظ على الهوية المصرية، مضيفا:" عندما جاء بيان 3 يوليو شعر المواطنين بالأمان فالبيان أثلج صدورهم".

3 يوليو مجلس النواب السيسي القوات المسلحة النائب عمرو القطامي

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