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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة فورية لـ 50 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 50 حالة إزالة فورية للتعديات على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء، مؤكداً استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.

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وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة، تمكنت من إزالة 50 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، منها 4 حالات بسيدي غازي على مساحة 500 متر، و15 حالة بالحامول على مساحة 1935 مترا، و20 حالة بمركز كفر الشيخ على مساحة فدان تقريبا، و6 حالات بمركز الرياض على مساحة 800 متر، و5 حالات بمسير على مساحة 10 قراريط، في ظل متابعة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب نصر عبد الهادي، رئيس غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومحمد الماوي، مدير إدارة المتابعة.

وكان محافظ كفر الشيخ قد وجه خلال اجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة بتشكيل لجان بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة والمتابعة الميدانية للمرور اليومي لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء، والتعديات على أملاك الدولة وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه مسئولي الري بتكثيف المرور الميداني لمنع التعدي على مياه الري وحرم المجاري المائية، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.

اراض زراعية الإجراءات القانونية اللازمة التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي الحفاظ على الرقعة الزراعية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء هشام آمنه وزير اللواء هشام آمنه

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