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رئيس التحرير
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برلمان

وكيل دينية الشيوخ: 3 يوليو حافظ على ثمار ثورة 30 يونيو

نادر يوسف نسيم وكيل
نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ، أن يوم 3 يوليو 2013 سيظل يومًا مشهودا سطره المصريون بأحرف من نور، بعد انحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب في 30 يونيو.

وقال النائب فى بيان صحفى له: لولا هذا البيان لانفرط عقد 30 يونيو وضاعت ثمار هذه الثورة المقدسة التي احتشد فيها ملايين المصريين بالشوارع للمطالبة بسقوط حكم الإخوان.

وأوضح نادر نسيم، أن بيان 3 يوليو أعاد الروح للمواطنين، الذين امتلأت بهم شوارع وميادين مصر كلها، قائلا: واليوم وبعد مرور 10 سنوات على بيان 3 يوليو، والذي أعلنت فيه قواتنا المسلحة عن استجابتها لمطالب الشعب بإسقاط حكم المرشد وجماعته.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن 3 يوليو كانت بداية عهد ونظام سياسي جديد لمصر بإسدال الستار على حقبة الإخوان الإرهابيين، الذين وصلوا للحكم في غفلة من الزمن.

وقال نائب الشيوخ: وبعدما ارتكبت الجماعة الإرهابية جرائم عدة بحق مصر، وتخريب مؤسسات الدولة ومحاولتها تحويل مصر إلى ساحة قتال مفتوحة ومأوى للجماعات الارهابية، كانت ثورة 30 يونيو بمثابة طوق انقاذ للوطن كله.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم: 3 يوليو 2013 ليس يوما عاديا في تاريخ مصر ولكنه يوم مشهود، والعشر سنوات الماضية أكدت على وحدة الوطن ونجاح دولة 30 يونيو والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، فمصر اليوم دولة رائدة وذات مؤسسات قوية وكلمة مسموعة في العالم كله.

القوات المسلحة 3 يوليو سقوط حكم الإخوان الإخوان الإرهابيين الجمهورية الجديدة

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