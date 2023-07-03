المملكة المتحدة رئيسا لـ مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو 2023

تولت المملكة المتحدة، اعتبارا من اليوم الاثنين، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يوليو الجاري؛ بعد أن تولت دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة مجلس الأمن على مدى شهر يونيو الماضي.



ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء القادم، نقاشه السنوي المفتوح حول حماية الأطفال في مناطق الصراعات المسلحة، وستكون المتحدثة الرئيسية في جلسة النقاش المفتوح السيدة فيرجينيا جامبا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ويشارك في أعمال الجلسة الدكتور عمر العبدي، نائب المدير العام لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" لشئون البرامج الدولية، بالإضافة إلى عديد من المنظمات البريطانية والدولية العاملة في ميدان رعاية الطفولة في المناطق الخطرة ومناطق الصراعات.