الزمالك يرد على تمرد أحمد بلحاج

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن انقطاع المغربي أحمد بلحاج لاعب الوسط عن التدريبات في الفترة الماضية بعدما سافر إلى بلاده لقضاء إجازة عيد الأضحى.

وأوضح المصدر أن اللاعب أخطر مسؤولي الزمالك بعدم عودته لأن عقد إعارته مع الأبيض انتهى يوم 30 يونيو، لاسيما وأن الزمالك قرر عدم تفعيل بند الشراء من أسوان.

وأضاف المصدر أن عقد اللاعب ينص على انتهاء الإعارة بنهاية الموسم وليس يوم ٣٠ يونيو كما يعتقد بلحاج.

ويسعى مسؤولو الزمالك لإقناع اللاعب بالعودة واستكمال المباريات المقبلة مع الزمالك، خاصة وأن الفريق بحاجة لخدماته بعد إصابة مصطفى شلبي.

وكان الزمالك ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من أسوان، مقابل 5 ملايين جنيه، مع وضع بند نية الشراء مقابل 10 ملايين جنيه، إلا أن الزمالك استقر على عدم تفعيل بند الشراء.