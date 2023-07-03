أخبار التوك شو: كيف احتفل الصيادون في البرلس ببيان 3 يوليو؟.. والأرصاد تكشف عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة

تناولت برامج التوك شو العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

هل له علاج دائم.. استشاري تكشف كيفية الحماية من مرض الوردية

قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الامراض الجلدية بجامعة بنها، إن الأشخاص الذين يعانون من إحمرار فى الخدين “الوردية” ليس فقط يكون فى أوقات التعرض للشمس لمدة بسيطة أو مع القليل من الخجل، ولكنهم يعانون من هذا الإحمرار الدائم، ويصاحبه هرش فى البشرة، وتميل إلى الجفاف، ويكون المريض لا يطيق أى نسبة هواء أو تعرض للشمس.

وزعوا السمك بالمجان.. كيف احتفل الصيادون في البرلس ببيان 3 يوليو؟ | فيديو

قال محمد الشرابي، نقيب الصيادين بالبرلس، تعليقا على ذكرى بيان 3 يوليو، إن هذا اليوم يعتبر أفضل ذكرى في حياته كأحد صيادي برج البرلس، متابعا : " هذا اليوم لا ينساه المصريون عندما أصدر البيان لإزاحة الغمة عن الأمة وكان من أسعد أيام المصريين " .



10 إجراءات عاجلة.. نص بيان 3 يوليو الذي أنقذ الدولة من مخطط الإخوان.. فيديو

يحتفل المصريين بالداخل و الخارج، بذكرى بيان الإنقاذ الذى القاه الفريق عبد الفتاح السيسي، في يوم يوم الثالث من يوليو لعام 2013، والذي نتج عنه انقاذ الدولة من مخطط الجماعة الإرهابية التى كانت تخطط لهدم الدولة.



ارتفاع مفاجئ.. الأرصاد تكشف عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية عن الأمس من درجة إلى 2 درجة.



رئيس قطاع الأخبار السابق يروي كواليس إذاعة بيان 3 يوليو ..فيديو

قال إبراهيم الصياد ، رئيس قطاع الأخبار الأسبق ، إن قطاع الأخبار كان متابعا للأحداث ما قبل 30 يونيو ، وكانت الصورة متكاملة ، وبدأ القطاع توزيع المهام على الخدمات المختلفة بحيث يتم تغطية جميع المناطق بشكل متوازن ، وعرض الرأي والرأي الآخر وفق الالتزام المهني .



تحذير عاجل | الأرصاد توضح حالة الجو لنهاية الأسبوع .. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن حالة الجو في فترة النهار حار رطب، وأن اليوم هناك ارتفاع في درجات الحرارة عن أمس، والعظمى على القاهرة تسجل 35 درجة.



استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 27 جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على جنين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.