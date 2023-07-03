دولة عربية تبيع ربع مليار دولار اليوم الاثنين

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية في مزاد اليوم الاثنين، أكثر من 200 مليون دولار.

وبحسب وسائل إعلام فإن "البنك المركزي العراقي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 226 مليونا و 912 الفا و 662 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

ومعظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 205 ملايين و 672 الفاً و 662 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 21 مليوناً، و 240 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 17 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 36 شركة.