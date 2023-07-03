11 فعالية ضخمة.. العلمين الجديدة تقتحم خارطة السياحة العالمية بهذه الأحداث

تستعد مدينة العلمين الجديدة، لحجز موقع متميز على خارطة السياحة العالمية، وذلك بفضل الفعاليات التي تستعد المدينة لاستضافتها، حيث تستضيف مدينة العلمين الجديدة، عددا كبيرا من الفعاليات والأنشطة الإقليمية والعالمية، خلال الفترة المقبلة، حيث تستضيف المدينة الدورة الأولى من كرنڤال العلمين، والتي تترأسها الفنانة يسرا، ومن المقرر أن تبدأ في 13 يوليو الجاري، وتستمر حتى 26 أغسطس المقبل، على أن يتم عقد هذه الدورة بشكل سنوي، بهد التعريف بـ مدينة العلمين الجديدة ووضعها على خارطة السياحة العالمية.

مدينة العلمين الجديدة

كما تستضيف المدينة عرض أزياء لـ 10 مصممين أزياء عالميين، بجانب بطولة لكرة القدم الشاطئية وبطولة نرياثلون، وبطولة بادل وعروض طائرات RC، وبطولة للتجديف، وسباق سيارات وجيت سكي وموكب الفراعنة Pharaons Rally بمشاركة 100 سيارة فارهة بشوارع مدينة العلمين.

ومن ضمن الفعاليات التي تستضيفها المدينة أيضا، النسخة القادمة من البطولة العربية للجودو أغسطس 2023، إلى جانب هذه الأحداث الرياضية، وقال مرزوق محمد، رئيس اتحاد الجودو إن الاهتمام والتوجه الرئاسي للاهتمام بالرياضيين يستحق توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يبذله من جهد فى كل المجالات عامة والرياضة خاصة.

مدينة العلمين الجديدة

مميزات مدينة العلمين الجديدة

في هذا الصدد، قال شنودة أمين، المتخصص في ملف المدن المستدامة والاستثمار العقاري، إن إنشاء مدينة العلمين الجديدة ساهم بكل تأكيد في تعزيز سياحة المؤتمرات والمهرجانات والبطولات، لعدة أسباب أبرزها مايلي:

البنية التحتية المتطورة، فقد تم تصميم العلمين الجديدة، ببنية تحتية حديثة ومتطورة، تتضمن قاعات المؤتمرات والمرافق الرياضية والثقافية، ما يوفر البنية التحتية المناسبة لاستضافة الفعاليات الكبرى ويجذب الجمهور والمشاركين.

الموقع الاستراتيجي، حيث تقع المدينة على الساحل الشمالي، وهو موقع جذاب للسياحة ومشروعاتها، وتوفر المنطقة مناظر طبيعية خلابة وشواطئ رائعة، وهذا يعزز جاذبية المدينة للسياح والمشاركين في المؤتمرات والبطولات.

التسهيلات والخدمات، فتضم المدينة فنادق عالمية المستوى ومراكز تجارية ومطاعم ومرافق ترفيهية، مما يوفر تجربة مميزة للزوار والمشاركين في الفعاليات، وتوفر المدينة خدمات نقل مريحة ومراكز للمؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات.

الدعم الحكومي، فقد حرصت الدولة على دعم إنشاء مدينة العلمين الجديدة كمركز جذب للفعاليات الرياضية والثقافية، وتم توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمنظمين لاستضافة المهرجانات والبطولات، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والتنظيمية.

الترويج والتسويق، فتم العمل على الترويج لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية ومركز للفعاليات الرياضية والثقافية، وتمت حملات تسويق واسعة النطاق لجذب الجمهور المستهدف والتعريف بإمكانيات المدينة كمضيفة للمؤتمرات والمهرجانات.

الراحة والأمان، تهتم المدن الجديدة بتوفير بيئة آمنة ومريحة للسياح. يتم تصميم المدينة بشكل يضمن سهولة التنقل والوصول إلى المعالم السياحية، وتوفير الخدمات الأمنية والطبية اللازمة.

استخدام التكنولوجيا، تُعَد المدن الجديدة المستدامة كمختبرات لتبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكارات التقنية الأخرى. يمكن استخدام التكنولوجيا في تحسين تجربة الس

وأضاف أمين خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بهذه الطرق، ساهم إنشاء مدينة العلمين الجديدة، في خلق بيئة مواتية لتنظيم المؤتمرات والمهرجانات والبطولات، وزيادة جاذبيتها وتعزيز سياحتها.

شنودة أمين - المتخصص في ملف المدن المستدامة والاستثمار العقاري

أهمية استضافة الفعاليات العالمية

وأوضح أمين، أن استضافة مدينة العلمين الجديدة للبطولات الرياضية والمهرجانات الفنية لها أهمية كبيرة على عدة جوانب كالتالي:

تعزيز السياحة، فيمكن لاستضافة البطولات الرياضية والمهرجانات الفنية في مدينة العلمين الجديدة أن تجذب السياح من الداخل والخارج، مما يعزز القطاع السياحي ويزيد من الإيرادات المحلية.

تطوير البنية التحتية، ويتطلب استضافة الفعاليات الرياضية والفنية الكبرى البنية التحتية المناسبة، وهذا يشمل الملاعب والقاعات والمرافق الأخرى. قد يؤدي تطوير هذه البنية التحتية في مدينة العلمين الجديدة إلى تحسين البنية التحتية العامة للمدينة وتعزيز جاذبيتها للشركات والمستثمرين.

تعزيز الثقافة والفنون، يمكن للمهرجانات الفنية أن تساهم في إثراء الحياة الثقافية في المدينة وتعزيز التفاعل الاجتماعي. كما يمكن للبطولات الرياضية أن تعزز روح المنافسة وتحفّز الشباب على ممارسة الرياضة.

تعزيز الصورة الإيجابية، بفضل استضافة الفعاليات الرياضية والفنية الكبرى، يمكن لمدينة العلمين الجديدة أن تحصل على تغطية إعلامية واسعة النطاق؛ مما يساهم في تعزيز صورتها الإيجابية والترويج لها كوجهة متميزة.،

تعزيز الاقتصاد المحلي، يعني حضور البطولات الرياضية والمهرجانات الفنية وجود الجماهير والزوار، وبالتالي يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي في المدينة من خلال توفير فرص عمل وتحفيز القطاعات المرتبطة بالفعاليات مثل الفنادق، والمطاعم، والخدمات السياحية.