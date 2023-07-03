بسبب متر أرض.. مشاجرة عنيفة بالمنوفية تسفر عن وفاة 3أشخاص والنيابة تحقق

تسود حالة من الترقب والحذر داخل قرية دروة بمركز اشمون في محافظة المنوفية، وذلك عقب مشاجرة دامية بين عائلتين راح ضحيتها 3 أشخاص منهم شقيقين وقبض علي 8 آخرين .

العربي وظريف عائلتين داخل قرية دروة بينهم خلافات بسبب الأرض الزراعية ، حيث تقع حدود كل منهما على أرض الآخر وتفصلهم مشاية أرض زراعية تبلغ عرضها متر واحد.

ونشبت مشادة كلامية بين طرفين من العائلتين وتطورت إلى مشاجرة بين كلا منهما وانضم أفراد من العائلتين، وكانت النتيجة سقوط شقيقين وشخص آخر قتلي.

على الفور وصلت قوات الشرطة ونجحت في إبعاد الطرفين بعد سقوط 3 قتلى، كما ألقت قوات الأمن القبض علي 8 أشخاص من الطرفين.

وانتشرت قوات الأمن في القرية عقب نقل الجثث الي مستشفي اشمون بينما تباشر نيابة اشمون التحقيقات في الواقعة وسؤال الطرفين بينما تسكن الجثث مشرحة مستشفي اشمون في انتظار قرار الدفن وانهاء الإجراءات.

فيما ساد الهدوء الحذر بين أبناء القرية واغلق كل من الطرفين أبوابهم بينما خرج منهم من ينتظر الجثامين أمام مستشفي اشمون ومنهم من خرج لإحضار محامين من أجل أقاربهم المحبوسين علي ذمة القضية.

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بمشاجرة بين عائلتين بقرية دروة بين كلا من عائلة العربي وظريف.

وبالانتقال تبين مصرع كلا من سعيد اسماعيل العربي 58 سنة وشقيقه سمير 48 سنة من الطرف الأول ومحمد ظريف عبد الكريم 31 سنة من الطرف الثاني.

وألقت قوات الشرطة القبض علي 8 أشخاص من الطرفين وتبين أن سبب الخلاف مشاية ارض زراعية " متر ارض زراعية " مما ادي الي نشوب مشاجرة بين الطرفين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.