"الصحفيين العرب" يدين الهجوم الإجرامي للقوات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب ما قامت به القوات الإسرائيلية من هجوم بري وجوي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، وما أسفر عنه هذا الهجوم من سقوط عدد من القتلى واعتقال عشرات آخرين في مخيم جنين.

وقال الاتحاد، في بيان اليوم “الاثنين”، "إن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أنهما وافقا على عملية جنين منذ عشرة أيام مما يدل على النوايا الإجرامية للمسئولين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأضاف الاتحاد أن الجيش الإسرائيلي كان ألمح سابقاً لإمكانية تنفيذ عملية واسعة في شمالي الضفة مع تصاعد العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.

وأعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني البطل، مدينا بكل قوة هذا الهجوم الإجرامي الذي ارتكبته القوات الإسرائيلية ضد مدينة جنين ومخيمها بحق المدنيين العزل وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد هناك.

وأشار إلى أن هذه الجريمة الجديدة ضد مدينة جنين ومخيمها تعتبر امتدادا لسجل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما طالب الاتحاد مجلس الأمن بتحمل المسئولية ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المستمر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.