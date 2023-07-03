ولدت بوزن 350 جراما.. نجاة طفلة أمريكية من الموت بأعجوبة |فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن نجاة طفلة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد الولادة مباشرة.

وأوضح التقرير أن الطفلة الأمريكية ولدت بوزنت 350 جراما فقط لكنها تمكنت من النجاة من الموت بمعجزة.

وتابع التقرير أن الطفلة الأمريكية خرجت من المستشفى عندما وصل وزنها إلى 3 كيلو جرام، حيث وضعتها أمها في الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل .

وأكمل التقرير أن الأم كانت تعاني من التهاب رئوي حاد عندما دخلت المستشفى بعدما جائها المخاض مبكرا".

ولفت التقرير إلى أن الطفلة غادرت المستشفى وسط احتفال كبير من جانب الفريق الطبي الذي أشرف على رعايتها .