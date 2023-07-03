الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط محاولة اغتيال حاكم شبه جزيرة القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على رجل كان يستعد لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم، زاعما أنه تم تجنيده من قبل كييف وتلقى تدريبا على التعامل مع المتفجرات في أوكرانيا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، إنه “تم إحباط المؤامرة عندما كان العميل، وهو مواطن روسي في أواخر الثلاثاينات، يجمع مكونات لعبوة ناسفة مرتجلة”.

وزعم جهاز الأمن الفيدرالي أن القاتل المحتمل تم تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني في ديسمبر الماضي وسافر إلى أوكرانيا للتدريب على تقنيات التخريب. ووصل إلى سيمفيروبول عاصمة القرم الشهر الماضي”.

وأضاف: “كانت الخطة هي تجهيز سيارة بعبوة ناسفة قوية، باستخدام شظايا معدنية ومكونات حارقة لمزيد من الفتك. ثم يتم إيقاف السيارة على طول طريق موكب أكسيونوف”.

ويعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بانتظام القبض على المخربين الأوكرانيين الذين يخططون لهجمات بالقنابل تستهدف المسؤولين الروس والبنية التحتية.

واعترف مسؤولون في كييف بشن محاولات اغتيال على شخصيات عامة روسية وتعهدوا بمواصلة القيام بذلك.