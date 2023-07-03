رئيس الورزاء الفلسطيني: الهجوم على جنين محاولة لإزالة المخيم من الوجود

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الهجوم الإسرائيلي هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله.

وأضاف: "إن جنين البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصية على الاحتلال وغزواته مثلها مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا".

وتابع اشتيه: "هذا العدوان حلقة مكملة لما يقوم به المستوطنون من إرهاب واعتداءات" كما دعا العالم إلى وقف العدوان على جنين فورا.

الأوسع منذ عاما

قتل الجيش الإسرائيلي الإثنين تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ثمانية منهم في مخيم جنين حيث ينفذ عملية توغل يتخللها قصف جوي بطائرات مسيّرة، هي الأوسع منذ نحو 20 عامًا.