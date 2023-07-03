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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على سبب تواجد المدير الفني للمنتخب الوطني بالمغرب

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تواجد فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في المغرب .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :" ڤيتوريا يصل الي المغرب لمؤازرة المنتخب الأوليمبي".

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وقرر فيتوريا السفر إلى المغرب، لحضور مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره غينيا في الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره غينيا غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتمكن منتخب مصر من التأهل للدور نصف النهائي من البطولة بعد تصدره مجموعته بالدور الأول.

وبدأ المنتخب الأولمبي مشواره بالتعادل مع النيجر سلبيا دون أهداف في الجولة الأولى، ثم فاز على منتخبي مالي والجابون.

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