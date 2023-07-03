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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اسقف تورينو وروما يزور سفارة مصر في إيطاليا للتهنئة بعيد الأضحى

صدى البلد

أعلنت إيبارشية تورينو و روما و توابعها، اليوم الإثنين، أن وفدا برئاسة نيافة الانبا برنابا اسقف تورينو وروما، قان بالتوجه الي السفارة المصرية بايطاليا لتهنئة السفير بسام راضي واعضاء السفارة بعيد الأضحى.

وجاء في بيان نشرته إيبارشية تورينو و روما و تو، علي “فيسبوك”، “قام صباح اليوم الاثنين نيافة الانبا برنابا اسقف تورينو وروما بالتوجه الي السفارة المصرية بايطاليا لتهنئة سيادة بسام راضي واعضاء السفارة بعيد الاضحي المبارك”.

وأضاف البيان: “كان في استقبال نيافته السفير بسام راضي وبعض من اعضاء السفارة”.

وتابع: “كان برفقة نيافته كل من: “الراهب القمص ثاؤفيلس السرياني وكيل المطرانية والراهب القمص، سمعان الانبا بولا، والقمص انطونيو جيمي”.

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وأكدت إيبارشية تورينو و روما و توابعها، أن اللقاء كان مفرحاً للجميع.

إيبارشية تورينو و روما اسقف تورينو عيد الأضحى المبارك

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