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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يمزق إلى أشلاء.. الكشف عن سلاح روسي "خطير" يفتك بـ الجيش الأوكراني

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت صحيفة “التلجراف” البريطانية، إن الطائرة المسيرة الروسية “لانسيت” تشكل مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لـ الجيش الأوكراني.

وأوضحت الصحيفة، أنه "في الآونة الأخيرة، دمرت الطائرة المسيرة الروسية “لانسيت” مدافع “قيصر” ذاتية الدفع الفرنسية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا”.

وأضافت:” تتلقي مدافع هاوتزر العملاقة إصابات مباشرة من طائرة بدون طيار مزقتها إلى أشلاء".

وأشارت “التلجراف”، إلى أن الخبراء قدروا بشدة قدرات “لانسيت” وحذروا من أن استخدامها الموسع محفوف بمزيد من الصعوبات لأوكرانيا على خط المواجهة.

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وأضافت: "الرؤوس الحربية لـ" الطائرات المسيرة الانتحارية”، تنفجر عند الاصطدام، وهي أرخص بكثير من الصواريخ الباليستية”.

الجيش الأوكراني لانسيت روسيا أوكرانيا

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