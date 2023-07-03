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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فقط في اليابان.. الموظفون يلجأون إلى شركات الاستقالة لتجنب الضغط والمواجهة

صدى البلد

شركات تقديم الاستقالة هي شركات تقدم خدمة الاستقالة بالنيابة عن الموظفين الذين يرغبون في ترك وظائفهم ولا يملكون الشجاعة أو القدرة على القيام بذلك بأنفسهم. تتولى هذه الشركات جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء علاقة الموظف بالشركة التي يعمل بها، بدءا من إخطارها بخبر الاستقالة، وصولا إلى متابعة الحقوق والمستحقات المالية للموظف.

لماذا تنتشر هذه الشركات في اليابان؟

تنتشر هذه الشركات في اليابان نظرا للضغوط والتحديات التي يواجهها الموظفون في سوق العمل الياباني، والتي تشمل: ثقافة العمل المفرط والتي تتطلب من الموظفين قضاء ساعات طويلة في المكتب والتزام بالانضباط والأداء.

صعوبة التواصل والتعبير عن المشاعر والآراء في مجتمع يحترم التسلسل الهرمي والبروتوكولات.

خوف الموظفين من مواجهة رؤسائهم أو زملائهم أو عملائهم بخبر الاستقالة، خصوصا إذا كان هناك صراع أو خلاف أو احتقان.

قلة فرص العثور على وظائف جديدة أو أفضل في ظل انخفاض معدلات الميلاد والزيادة في شيخوخة السكان.

كيف تعمل هذه الشركات؟

تعمل هذه الشركات بطرق مختلفة، ولكن عادة ما تتبع الخطوات التالية: تستقبل طلبات الموظفين الراغبين في الاستقالة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو التطبيقات الذكية.

تطلب من الموظف تزويدها بالمعلومات اللازمة عن الشركة التي يعمل بها وسبب رغبته في الاستقالة.

تحدد موعدا لإخطار الشركة بخبر الاستقالة، سواء شخصيا أو هاتفيا أو كتابيا، حسب رغبة الموظف.

تتابع مع الموظف حتى حصوله على جميع حقوقه وإجراءات خروجه من الشركة، مثل استلام شهادة خبرة أو إثبات دخل أو استرداد التأمين أو غيرها. كما تقدم للموظف دعما نفسيا وإرشادا مهنيا إذا احتاج إلى ذلك.

كم تكلف هذه الخدمة؟

تختلف تكلفة هذه الخدمة حسب نوع الوظيفة (دوام كامل أو جزئي) ونطاق الخدمة (استشارة فقط أو استقالة كاملة) وشركة تقديم الخدمة. وبشكل عام، تبدأ الرسوم من 5 آلاف ين ياباني (حوالي 40 دولار أمريكي)، وتصل إلى 100 ألف ين ياباني (حوالي 900 دولار أمريكي)، ومتوسط السعر نحو 30 ألف ين ياباني (حوالي 250 دولار أمريكي).

ما هي مزايا وعيوب هذه الخدمة؟

من مزايا هذه الخدمة:

تريح الموظف من الإحراج والضغط والقلق المصاحب لتقديم الاستقالة بنفسه. تضمن للموظف حصوله على جميع حقوقه والتزام الشركة بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

تساعد الموظف على إنهاء علاقته بالشركة بشكل حضاري وودي، دون إثارة أي مشاكل أو خلافات. تقدم للموظف دعما وإرشادا للانتقال إلى مرحلة جديدة في حياته المهنية.

من عيوب هذه الخدمة:

تكلف الموظف مبلغا ماليا قد يكون مرتفعا بالنسبة لبعض الأشخاص. وتحرم الموظف من فرصة التعبير عن رأيه أو شعوره بشأن عمله أو شركته أو رئيسه.

تجعل الموظف يبدو كشخص جبان أو غير مسؤول أو غير احترافي في نظر بعض الأشخاص. تعرض الموظف لخطر التعرض للنصب أو الاحتيال من قبل بعض الشركات غير الموثوقة.

خوف الموظفين شيخوخة السكان سوق العمل اليابان شركات الاستقالة

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