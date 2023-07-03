بالصور.. جيش الاحتلال يعثر على نفقين ومخزن للأسلحة داخل مسجد في جنين

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنه تم "العثور على نفقين ومخزن للأسلحة داخل مسجد الأنصار في جنين بعد حصار مسلحين بداخله بناءً على معلومات استخباراتية".

وأفادت بعض التقارير الصحفية الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدد من الشبان الفلسطينيين في جنين علي هامش تلك الأحداث.

ومنذ وقت قليل اليوم، قالت الصحة الفلسطينية، إن عدد الضحايا ارتفع جراء العملية الإسرائيلية في جنين إلى 9 أشخاص.

وكانت اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين وحاصرت مدرعة المدينة من عدة محاور وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم.

كما استولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.