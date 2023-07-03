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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي عن علي معلول.. شاهد

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن فوز علي معلول نجم النادي الاهلي بلاعب الجولة ٣٢ .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيسبوك:" علي معلول لاعب الجولة الـ32 من بطولة الدوري. 🦅 ".

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جهاد جريشة: هدف ياسر إبراهيم تسلل بسبب معلول

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معلول يتقدم بالهدف الأول للأحمر من ضربة ثابتة أمام البنك الأهلي

من جانبه كشف خالد الغندور، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، الوجهة الأقرب لإمام عاشور جناح ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق.

وقال الغندور في تصريحات إعلامية، ميتيلاند يرفض أن يخسر أمواله في صفقة إمام عاشور بعدما أنفق 3.5 مليون دولار إما أن يبيعه بنفس القيمة، أو أن يعيره بنية البيع مقابل 1.3 مليون دولار.

وأشار إلى أن إمام عاشور لم يتأقلم مع ميتيلاند، بسبب عامل اللغة وتغيير المدرب.

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