برلماني: الإخوان تحاول العودة للمشهد من خلال النقابات والأحزاب السياسية والأندية.. فيديو

كشف طارق التهامي، عضو مجلس الشيوخ، أنه عقب بيان 3 يوليو الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع كان الثمن إشاعة الفوضى والإرهاب واستهداف الجيش، لافتا إلى أن ذلك السيناريو كان معدا مسبقا لما حدث منذ 2011.

وأكد طارق التهامي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في 2011 كان هناك تهريبا للسلاح بكميات كبيرة، قبيل تمكن الجماعة من الحكم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التنظيم السياسي الذي يعمل في السر لا يمكن أن يعمل في الضوء، مشددا على أن الإخوان جهزت كوادرها دون الإعلان عنها حتى بينهم، واصفا الجماعة بالتنظيم الإرهابي وليس السياسي.

وتابع طارق التهامي: بمناسبة مرور 10 سنوات على التخلص من الإخوان، هناك محاولات سيتم تكرارها للعودة من خلال التسلل إلى النقابات، والأحزاب السياسية الكبيرة، والأندية الشعبية والجماهيرية، مطالبا الشعب المصري باليقظة والانتباه لهذا الأمر.