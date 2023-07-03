7600 خدمة طبية لـ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج

تخطى إجمالي الخدمات التي قدمتها العيادات الطبية التابعة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج أكثر من 7600 خدمة طبية لضيوف البرنامج في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام.

وقالت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، أن العيادات الطبية الخاصة بالبرنامج قدمت خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى للحجاج ضيوف البرنامج، والأدوية العلاجية والوقائية، وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية، وعملت العيادات بطاقم طبي متكامل على مدار الساعة لخدمة ضيوف البرنامج خلال موسم الحج، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

4951 حاجا وحاجة من 90 دولة أتموا أداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين

ويستضيف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة هذا العام 4951 حاجا وحاجة من 90 دولة أتموا أداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيارة المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي.

فيما كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة التطهير، من جهودها بالتزامن مع وصول الحجاج والزائرين للمسجد النبوي وتجهيزه لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.

وتعمل الإدارة على تعقيم وتعطير المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال البرامج اليومية على مدار الساعة وبأفضل الأجهزة والكوادر البشرية، حيث تتم الأعمال من خلال 600 معدة غسيل، ويشغلها كوادر مدربة عليها وتبلغ كمية المطهرات أكثر من 109 آلاف لتر يوميا، كما تبلغ كمية المعقمات أكثر من 126 ألف لتر، إضافة إلى 30 ألف لتر من المعطرات يوميا.

وتعمل العيادات على مدار الساعة بمشاركة طاقم طبي متخصص، ووفرت له الإمكانات والتجهيزات الطبية ، وسيارات الإسعاف المجهزة لنقل الحالات الحرجة بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يضمن تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة، مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ التي تسهم في العلاج والتشخيص.