عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

7600 خدمة طبية لـ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج

صدى البلد

تخطى إجمالي الخدمات التي قدمتها العيادات الطبية التابعة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج أكثر من 7600 خدمة طبية لضيوف البرنامج في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام.

وقالت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، أن العيادات الطبية الخاصة بالبرنامج قدمت خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى للحجاج ضيوف البرنامج، والأدوية العلاجية والوقائية، وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية، وعملت العيادات بطاقم طبي متكامل على مدار الساعة لخدمة ضيوف البرنامج خلال موسم الحج، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

4951 حاجا وحاجة من 90 دولة أتموا أداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين

ويستضيف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة هذا العام 4951 حاجا وحاجة من 90 دولة أتموا أداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيارة المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي.

فيما كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة التطهير، من جهودها بالتزامن مع وصول الحجاج والزائرين للمسجد النبوي وتجهيزه لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.

وتعمل الإدارة على تعقيم وتعطير المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال البرامج اليومية على مدار الساعة وبأفضل الأجهزة والكوادر البشرية، حيث تتم الأعمال من خلال 600 معدة غسيل، ويشغلها كوادر مدربة عليها وتبلغ كمية المطهرات أكثر من 109 آلاف لتر يوميا، كما تبلغ كمية المعقمات أكثر من 126 ألف لتر، إضافة إلى 30 ألف لتر من المعطرات يوميا.

وتعمل العيادات على مدار الساعة بمشاركة طاقم طبي متخصص، ووفرت له الإمكانات والتجهيزات الطبية ، وسيارات الإسعاف المجهزة لنقل الحالات الحرجة بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يضمن تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة، مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ التي تسهم في العلاج والتشخيص.

ضيوف خادم الحرمين الشريفين العيادات الطبية الخدمات 7600 خدمة طبية مكة المكرمة والمدينة المنورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

رئيس وزراء إسبانيا: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا في جميع المجالات

على حساب الأهلي| ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بالدوري لأول مرة؟! سيناريو إعجازي

هنا منبع الأساطير.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع ستيفن جيرارد لتدريب الفريق

مصادر مصرية: اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان على جنين

ضربة موجعة.. الذهب يتراجع 5% عالميًا وهذه أسعاره محليًا بعد عيد الأضحى

السعودية .. بيان عاجل من هيئة الزكاة بشأن نظام ضريبة القيمة المضافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ