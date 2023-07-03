قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا عمره 14 سنة.. ما السبب؟

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، فيديو يوثق لحظة اعتقال جنود الاحتلال لفتى "14 عاماً" من جنين بزعم تنفيذه عملية طعن وإصابة مستوطن في "بني براك".

ومنذ دقائق قليلة، بدأ جيش الاحتلال بإطلاق النار وقنابل الغاز السام على تخوم مخيم جنين لمنع تقدم سيارات الإسعاف والدفاع المدني وتفريق تجمهر القادمين لكسر الحصار.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنه تم "العثور على نفقين ومخزن للأسلحة داخل مسجد الأنصار في جنين بعد حصار مسلحين بداخله بناءً على معلومات استخباراتية".

وأفادت بعض التقارير الصحفية الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدد من الشبان الفلسطينيين في جنين علي هامش تلك الأحداث.