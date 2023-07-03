عماد الدين حسين: صدور قانون تداول المعلومات تأخر كثيرا

أكد الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، على أهمية الوعي الإعلامي للشعب المصري من الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان عبر منابرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "صدور قانون تداول المعلومات تأخر كثيرا، والجلسات التي عقدت بشأن هذا القانون في الحوار الوطني، وافق كل المشاركين على أهمية إصدار القانون، ولكن الاختلاف كان حول آلية صدروه".

الأمن القومي

وأشار عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن هناك معلومات لا يمكن تداولها خاصة التي تمس الأمن القومي، موضحا أن الدولة المصرية من حقها أن تدافع عن المعلومات المصنفة أنها شديدة الأهمية.

وأشار إلى أن الشعب المصري كشف حقيقة الإخوان الإرهابيين، وأنهم «تجار دين»، مشددًا على أهمية نشر رسائل مؤثرة تزيد من توعية المواطنين، بشأن ما يتم نشره على منصاتهم.

