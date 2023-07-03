عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين: صدور قانون تداول المعلومات تأخر كثيرا

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

أكد الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، على أهمية الوعي الإعلامي للشعب المصري من الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان عبر منابرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

txt

عماد الدين حسين: الإخوان أصيبوا بالعمى حول أعداد المصريين في ثورة 30 يونيو|فيديو

txt

عماد الدين حسين: الإخوان تجار دين ويجب مواجهتهم عبر المنابر الإعلامية المؤثرة.. فيديو

وقال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "صدور قانون تداول المعلومات تأخر كثيرا، والجلسات التي عقدت بشأن هذا القانون في الحوار الوطني، وافق كل المشاركين على أهمية إصدار القانون، ولكن الاختلاف كان حول آلية صدروه".

 

 الأمن القومي

 

وأشار عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن هناك معلومات لا يمكن تداولها خاصة التي تمس الأمن القومي، موضحا أن الدولة المصرية من حقها أن تدافع عن المعلومات المصنفة أنها شديدة الأهمية.

 

وأشار إلى أن الشعب المصري كشف حقيقة الإخوان الإرهابيين، وأنهم «تجار دين»، مشددًا على أهمية نشر رسائل مؤثرة تزيد من توعية المواطنين، بشأن ما يتم نشره على منصاتهم.
 

عماد الدين حسين الكاتب الصحفي عماد الدين حسين الحوار الوطني الاعلامية رشا مجدى رئيس تحرير جريدة الشروق الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

ترشيحاتنا

هل يجوز الطواف بالكعبة لغير الحاج أو المعتمر؟.. دار الإفتاء ترد

ظاهرتان جويتان تسيطران.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى الأحد 9 يوليو

ليس خيالًا.. فرنسا قريبة من حرب أهلية.. مواجهة وغضب بين الشرطة والأقليات

رئيس وزراء إسبانيا: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا في جميع المجالات

على حساب الأهلي| ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بالدوري لأول مرة؟! سيناريو إعجازي

هنا منبع الأساطير.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع ستيفن جيرارد لتدريب الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ