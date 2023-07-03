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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عماد الدين حسين: وعي الإخوان صفر..ووصولهم للحكم خير لمصر على المدى البعيد..فيديو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

أكد الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن الوعي لدى جماعة الإخوان الإرهابيين «صفر»، كما أنهم جماعة عنقودية منغلقة، وليس لديهم القدرة على الخروج من عباءة الجماعة لحكم الدولة.

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وقال عماد الدين حسين خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الإخوان الإرهابيين استطاعوا بشعاراتهم الرنانة كسب أصوات عدد من المصريين، في الانتخابات التي عقدت عقب 2011.

 

وتابع: وصول الإخوان للحكم في 2012، خير لمصر على المدى البعيد، لأنهم في حالة نجاح الفريق أحمد شفيق كانوا سيعودون مرة أخرى بصورة قوية.

 

وكشف عماد الدين عن حديثه مع رئيس الوزراء الراحل «كمال الجنزوري»، والذي شرح له أسباب العداوة بين جماعة الإخوان والشعب أثناء حكمهم، موضحًا أن الشعب المصري كان يؤمن بالدين الوسطي، ومهما فعل من أخطاء فالتوبة باب الرجوع إلى الله، ولكن عندما جاء الإخوان أرادوا فرض نظام ديني مختلف، ويجب على الشعب أخذ صك الموافقة من الإخوان والجماعة لدخول الجنة، لهذا طالب الشعب برحليهم.

 

وأضاف عماد الدين، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا يمكنها الخروج للنور، وهي تعمل وتخطط في الخفاء، ورغبوا في دخول أبنائهم كليات الشرطة والحربية، ولكن طلبهم قبول بالرفض، موضحًا أنه في حالة لم تكن هناك ثورة 30 يونيو وتمكن الإخوان من الاستمرار في الحكم ، فكان سيتم تغير الهوية بالفعل.

عماد الدين حسين

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