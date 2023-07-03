الدينار مستقر .. أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الاثنين

استقرت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 3 يوليو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر.

أسعار العملات العربية

الدينار الكويتي يسجل 100.38جنيه

وجاءت العملات العربية خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين فى البنك الأهلي كالاتي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 100.11جنيه للشراء و 100.38جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وجاءت العملات العربية خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 100.11جنيه للشراء و 100.38جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الاثنين فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية ختام تعاملات الاثنين فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.31جنيه للشراء و 100.74جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الاثنين فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.